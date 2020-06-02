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Aktüel

Karaman'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:28:10 -
Karaman'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Külhan Mahallesi 11. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın havalandırma boşluğundan kedi seslerinin geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Apartmana gelen ekipler, çatıya çıkarak halat yardımıyla havalandırma boşluğuna indi. İtfaiye eri, bir kovaya koyduğu kediyi, daha sonra yukarıya çektirdi. Ardından kedi yavrusu sokağa salındı.

Kedinin kurtarılma anı, bir itfaiye eri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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