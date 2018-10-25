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Karaman'da evlerin altından sokak geçiyor

Ermenek ilçesinde, 15 evin bir bölümünün altından sokak geçiyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:17
Karaman'da evlerin altından sokak geçiyor

Güney Anadolu Taşeli Platosu'nda yer alan, 5 bin yıldır yaşamın sürdürüldüğü, denizden yüksekliği bin 300 metreye kadar ulaşan, etrafı dağ ve tepelerle çevrili, ekilebilir arazinin az olduğu Ermenek, orman ve su bakımından zengindir. Küçükbaş hayvancılık ve meyvecilikle geçimin sağlandığı Ermenek'te, arazi yapısı nedeniyle bazı evlerin 1 veya 2 odasının altından sokak geçiyor. Sokağın geçtiği evin bölümünün ise ahşap kirişler üzerine oturtulduğu görülüyor. Yörede 'örtmeli ev' olarak bilinen evlerin, zemin üzeri 1 kat şeklinde olması dikkat çekiyor. Zemin kat, genellikle kiler veya ahır, üst kat da ev olarak kullanılıyor. Örtmeli evler, bu özelliği dolayısıyla korumaya alındı; ancak bazılarının yıkılma riski bulunuyor. Bölge halkı, örtmeli evlere alıştığı için evlerin altındaki sokaklardan gerek yaya olarak gerekse araçlarıyla geçiyor.  

'ONARILIP, TURİZME KAZANDIRILMASI GEREK'

Ermenek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli inşaat mühendisi Yılmaz Baycan, altından sokak geçen evlerin, ilçenin zorlu arazi şartları nedeniyle yıllar önce yapıldığını belirtti. Örtmeli evlerin ilginç mimari oluşturduğunu kaydeden Baycan, ''Örtmelerle hem arazi şartlarına kolaylık hem de sokaklar arası geçişler sağlanmış oluyor. Bu örtmeleri görmek için yerli turistler ilçeye son dönemde akın ediyor. Örtmeler koruma altında bulunuyor; ancak aynı zamanda yıkılma tehlikesiyle de karşı karşıya olan örtmeler de var. Bu örtmelerin bir an önce onarılıp, turizme kazandırılması gerekmektedir" dedi. 

Samsun'dan gezmek için Ermenek'e geldiğini belirten Tayfur Girbaş ise ''Ermenek'e üçüncü gelişim. Her gelişimde ayrı bir tat alıyorum. Buranın insanlarını, doğasını ve bu tarihi dokuyu seviyorum. Yetkililerin de buraların korunması için çalışma yapmasını istiyorum'' diye konuştu. 

İlçe sakinlerinden Mustafa Ünlü de "Ermenekliyim; bu doğayı, bu tarihi ve bu coğrafyayı çok seviyorum. Sebebi de burada bir yerden bir yere yürüyerek giderken, bu tür örtmelerden geçiyoruz. Tarihimize ve doğamıza sahip çıkalım. Bu örtmeler bizim için çok kıymetlidir" dedi. 

Her gün okula gidip gelirken, örtmeli evin bulunduğu sokaktan geçtiğini belirten ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Deniz İnbaşı da o sokaktan geçmeyi çok sevdiğini belirterek, sokağın üstünde bulunan evlerin korunması ve onarılması gerektiğini söyledi.  

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:17
  1. Samsun
  2. sokak

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