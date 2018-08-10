Karaman'da ev yangını: 5 kişi yaralandı

Fenari Mahallesi 303. Sokak'taki iki katlı evin birinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede üst kata sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 5 kişi, ambulansla Karaman'daki hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıktığı ev, kullanılamaz hale geldi.