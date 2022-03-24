  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Karaman TOKİ Kurbağı kura sonuçları: TOKİ Karaman Kurbağı kura listesi
Ekonomi

Karaman TOKİ Kurbağı kura sonuçları: TOKİ Karaman Kurbağı kura listesi

Karaman TOKİ Kırbağı mahallesi kura sonuçları 2+1 ve 3+1 hak sahipleri belirlendi. Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi'nde inşa edilen konutlar hak sahipleri için nefesler tutuldu. Noter huzurunda çekilen kura ile ev sahibi olanlar açıklandı. Karaman TOKİ Kırbağı kura sonuçları isim listesi!

Yeniakit Publisher
2022-03-24 11:17:00 - 2022-03-24 11:45:30
Karaman TOKİ Kurbağı kura sonuçları: TOKİ Karaman Kurbağı kura listesi

Karaman TOKİ Kırbağı mahallesi kura sonuçları 2+1 ve 3+1  hak sahipleri belirlendi. Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi'nde inşa edilen konutlar hak sahipleri için nefesler tutuldu. Noter huzurunda çekilen kura ile ev sahibi olanlar açıklandı. Karaman TOKİ Kırbağı kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Karaman Kırbağı kura sonuçları isim listesi

Özkan Özkan

Halil Ertufan

Mehmet Ali İnanç

Sezer Erdem Bıyık

Selami Özdere

Saniye Karakoç

Rabia Cangöz

Mustafa Kızıltaş

Nadire Zararsız

Ayşe eski

İlyas Türkoğlu

Adem Yıldız

Mustafa Akkuş

Bekir Küçükünal

Sultan Küçükçekmece

Mahmut Sami Alkan

Seher Göktaş

Kadir Şenel

Hacı Özdemir

Sefa Arslan

Soner Soy

Mustafa Can Kanat

Nezaket Yıldız

Mehmet Ali Uçar

Abuzer Gül

Rukiye Yılmaz

Reşit Türkmen

Aslı Demir

Ercan Gülden

Fatma Karaca

Ahmet Keskin

Büşra Coşkun

Hatice Dönenç TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazılarıdır.

 TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay