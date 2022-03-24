Karaman TOKİ Kurbağı kura sonuçları: TOKİ Karaman Kurbağı kura listesi
Karaman TOKİ Kırbağı mahallesi kura sonuçları 2+1 ve 3+1 hak sahipleri belirlendi. Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi'nde inşa edilen konutlar hak sahipleri için nefesler tutuldu. Noter huzurunda çekilen kura ile ev sahibi olanlar açıklandı. Karaman TOKİ Kırbağı kura sonuçları isim listesi!
Karaman TOKİ Kırbağı mahallesi kura sonuçları 2+1 ve 3+1 hak sahipleri belirlendi. Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi'nde inşa edilen konutlar hak sahipleri için nefesler tutuldu. Noter huzurunda çekilen kura ile ev sahibi olanlar açıklandı. Karaman TOKİ Kırbağı kura sonuçları isim listesi!
TOKİ Karaman Kırbağı kura sonuçları isim listesi
Özkan Özkan
Halil Ertufan
Mehmet Ali İnanç
Sezer Erdem Bıyık
Selami Özdere
Saniye Karakoç
Rabia Cangöz
Mustafa Kızıltaş
Nadire Zararsız
Ayşe eski
İlyas Türkoğlu
Adem Yıldız
Mustafa Akkuş
Bekir Küçükünal
Sultan Küçükçekmece
Mahmut Sami Alkan
Seher Göktaş
Kadir Şenel
Hacı Özdemir
Sefa Arslan
Soner Soy
Mustafa Can Kanat
Nezaket Yıldız
Mehmet Ali Uçar
Abuzer Gül
Rukiye Yılmaz
Reşit Türkmen
Aslı Demir
Ercan Gülden
Fatma Karaca
Ahmet Keskin
Büşra Coşkun
Hatice Dönenç TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazılarıdır.
TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın