"Karaman Ongun Kuşu", TEKNOFEST Gaziantep'te yarışacak

KARAMAN (AA) - MURAT ÖZÜNAL - Karaman Temizel- Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "Karaman Ongun Kuşu" ismini verdikleri insansız hava aracı (İHA) ile TEKNOFEST Gaziantep'te dereceye girmeyi hedefliyor.

Dünyanın en büyük 2. havacılık festivali olan TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak Gaziantep'teki yarışmalara katılacak "Karaman Ongun Kuşu" adlı İHA için lisede son hazırlıklar yürütülüyor.

Daha önceki MEB robot yarışmalarında da drone ve birçok kategoride birincilik ve üçüncülükleri olan okulun öğrencileri ve öğretmenleri, bu yarışmadan da dereceyle dönmeyi amaçlıyor. Yarışmada bir İHA'nın belirlenen koordinatlarda otonom olarak ilerleyerek belirli noktalara yükünü bırakması ve tekrar kalktığı noktaya inmesi gibi bir dizi görev bulunuyor.

Okul öğretmenleri İsmail Ay ve Hakan Atçeken yönetiminde 12. sınıf öğrencileri Mehmet Ali Aladağ, Emre Barış Bozkurt ve Furkan Karademir, bu görevleri okul bahçesinde kurdukları yer kontrol istasyonundan yapmayı başararak çalışmalarını sürdürüyor.

Lise Müdürü Bülent Karademir, AA muhabirine, pandemi sürecine rağmen yoğun çalışarak TEKNOFEST'e hazırlandıklarını söyledi.

Karademir, şunları kaydetti:

"Lise olarak son dört yıldır yaptığımız çalışmalarla çok ciddi bir noktaya geldik. Özellikle insansız hava aracı kategorisindeki çalışmalarımızla TEKNOFEST kapsamında Gaziantep'te düzenlenecek TÜBİTAK 1. Liselerarası İHA Yarışması'na dokuz lise katılma hakkı kazandı. Bu konuda çok ciddi bir veri tabanımız oluştu. Çok güzel bir çalışmamız var. Dokuz okuldan bir tanesi de bizim okulumuzdur. Bu çalışmada emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Öğretmenlerden Hakan Atçeken ise öğrencilerle birlikte iki aydır kesintisiz bir üretim ve programlama süreci geçirdiklerini aktararak, "Pandemi koşullarında zor oldu ancak öğrencilerimiz, tasarlamadan, modellemeden, çizim kesim ve montajına kadar İHA'mızın tüm parçalarını ürettiler." dedi.

- "İstersek bunu kargo taşıyan bir İHA'ya çevirebiliriz"

İHA'nın aynı zamanda programlamasını gerçekleştirdiklerini anlatan Atçeken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otonom bir İHA ürettik. İHA belirli koordinatlara gidip belirli görevleri yapıp tekrar kalktığı yere inebilecek kabiliyette. Bunu tamamen öğrenci ve öğretmenlerimizle başardık. Bu bizim için yeni ufukların da yolunu açtı. Örneğin kargo taşımacılığı yapan İHA'ların bir modelini yaptık. İstersek bunu kargo taşıyan bir İHA'ya çevirebiliriz. İstediği konuma gidip geri gelebilir. Buna benzer İHA'ların artık daha çok hayatta kullanımı söz konusu olacak. Büyük şirketler artık İHA ruhsatlarıyla kargo taşımacılığı ve canlı organ taşımacılığı gibi çok hızlı yapılabilecek işlerin ruhsatlarını aldılar. Okulumuz bu anlamda ilkleri başardı. İlde ilk İHA'yı üreterek yarışmaya gireceğiz."

Öğrencilerden Mehmet Ali Aladağ da 2 aydır İHA üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Modellemesi ve diğer işlemlerini öğretmenlerimiz ve öğrenci arkadaşlarımızla beraber yaptık. Pandemi koşullarında zor oldu ancak çok güzel bir İHA ortaya çıkardık. Yarışmada da derece almayı umut ediyoruz." diye konuştu.