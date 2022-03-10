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Eğitim Karaman okullar kaç gün tatil? Karaman yarın okullar tatil mi 11 Mart
Eğitim

Karaman okullar kaç gün tatil? Karaman yarın okullar tatil mi 11 Mart

Karaman hangi ilçelerde okullar tatil! Kar yağışının etkili olduğu illerden biri de Karaman… Veliler ve öğrenciler bu sebeple Karaman’da okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, Karaman okullar tatil mi oldu?

Yeniakit Publisher
2022-03-10 23:26:00 -
Karaman okullar kaç gün tatil? Karaman yarın okullar tatil mi 11 Mart

Yurt genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu sebeple pek çok ilde okullar tatil edildi. Karaman’da okulların tatil olup olmayacağı konusunda da açıklama geldi.

Karaman okullar kaç gün tatil? Karaman yarın okullar tatil mi 11 Mart

Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek'te, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve Halk Eğitim merkezlerinde eğitime 11 Mart Cuma günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

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