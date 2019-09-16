Karaman merkez Kırbağı TOKİ 380 konut teslimi ne zaman?

TOKİ Karaman Kırbağı 380 adet konutlarında hak sahibi olan vatandaşlar Karaman merkez Kırbağı TOKİ 380 konutları ne zaman teslim edilecek? sorusunu sormaya devam ediyor. TOKİ Kırbağı konutların teslimine ilişkin açıklamada bulundu.

TOKİ Karaman merkez Kırbağı TOKİ 380 konutların teslim tarihine ilişkin, “Projemizin teslim tarihleri henüz belirlenmemiş olup, en kısa sürede teslim edilebilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir.” açıklamasında bulundu.

Karaman merkez Kırbağı TOKİ 380 konut başvurularına ilişkin detaylara bakacak olursak, hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

1- 2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2- 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her

yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur

maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından Memur Maaş Artış Oranı olana göre artırılacaktır.

İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

TOKİ tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.