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Ekonomi Karali Çay, Japonya’da
Ekonomi

Karali Çay, Japonya’da

Yeniakit Publisher
2024-01-27 09:15:00 - 2024-01-27 09:15:49
Karali Çay, Japonya’da

Türkiye’nin uluslararası kalite ödülleri alan köklü çay firması Karali Çay’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, “Türk Çayının İhracat Kapasitesinin Artırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” projesi kapsamında Japonya’da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali’nin de yer aldığı heyet, Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen “Türk Çayının İhracat Kapasitesinin Artırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” projesi kapsamında Japonya’da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

İhtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi, üretim trendleri, yeni ürün geliştirme, inovasyon, markalaşma, uluslararası rekabetçilik, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve iklim değişikliklerine uyum konuları başta olmak üzere çeşitli alanlarda temaslarda bulunan Karali Çay Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, Türk çayının ihracatının artırılmasına yönelik tanıtım ve yurt dışı pazarlama alanlarında görüşmeler gerçekleştirdi.

Tokyo’da çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Karali, Tokyo Büyükelçiliği yetkilileri ile bir araya geldi, Çay İşleme Tesisinde incelemelerde bulundu.


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