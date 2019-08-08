0553 313 94 23

Karakurt Vadisi'nin kaya evleri ve peri bacaları turizme kazandırılacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Vadisi'nde bulunan kaya evleri ile peri bacalarını andıran doğal güzellikler ziyaretçilerini bekliyor- SATURDER Başkanı Mir Hasan Taş:- "Karakurt Vadisi'nin Kağızman ilçesine kadar olan kısmındaki kaya evleri ve doğal oluşan peri bacalarının değerlendirilerek turizm destinasyonu içerisine alınması için çalışma başlatacağız"

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:29
Karakurt Vadisi'nin kaya evleri ve peri bacaları turizme kazandırılacak

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Vadisi'nde bulunan kaya evleri ile peri bacalarını andıran kayalıklar turizme kazandırılacak.

İlçeye bağlı Karakurt köyündeki vadide yer alan doğal güzellikler vatandaşların ilgisini çekiyor.

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki tarihi ve turistik alanların gözden geçirilerek turizm rotalarının yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Kars ve Sarıkamış'ta turizm faaliyetlerinin yalnızca kış ve kayakla sınırlandırılamayacağını belirten Taş, "Turizmin 12 aya yayılarak sürdürülebilir olması için bölgemizin tarihini, doğasını iyi analiz edip işlememiz lazım. Doğal harikalarla dolu bölgemiz turizm açısından çok zengin." dedi.

Taş, Karakurt'taki peri bacalarının turizme kazandırılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yöremizde Doğu Ekspresi ile kazanılan turizm ivmesinin artması için özellikle kültür turları ile gelen yerli ve yabancı turistlere dağlarımızdaki, vadilerimizdeki doğal güzellikleri tanıtarak, daha fazla turistin burayı ziyaret etmesini sağlamamız gerekir. Karakurt Vadisi'nin Kağızman ilçesine kadar olan kısmındaki kaya evleri ve doğal oluşan peri bacalarının değerlendirilerek turizm destinasyonu içerisine alınması için çalışma başlatacağız."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:29
  1. kaya
  2. Sarıkamış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan duyurdu! Süre uzatıldı
    1. Bakan duyurdu! Süre uzatıldı
    2. Irak, petrol üretiminin kısılmasının..
    3. İsmail Kartal: "Mevlüt Erdinç ve..
    4. Kur’an kursunu bitirdiler hediyeleri..
    5. Konya’da kent merkezine inen yaralı..
    6. Başkan Kılca: “Her şey ‘bir başka..
    7. Mardin’de Dicle Elektrik çalışanlarına..
    8. Kars'ta uyuşturucu operasyonu
    9. Kalbi duran kediye itfaiye erlerin..
    10. Başkan Işıksu, “Esnaf mutlu olursa..
    11. Zabıtadan kurban denetimi
    12. Siirt’te 510 paket kaçak sigara ve 10..
    13. Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü
    14. Aman dikkat! Yıllara meydan okumak..
    15. Bir yanda ‘ihaleci’, diğer yanda..
    16. Akyazı’da iki mahalle yolu yenileniyor
    17. Mezitli’de derelerin ıslahı için..
    18. Greyder ile Eymen’in ölümüne sebep..
    19. GTO Başkanları kurban bayramını kutladı
    20. Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımızın..
    21. Jaap Uilenberg: "Elle oynamalarda..
    22. Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya..
    23. İngiltere'de Salah şoku! Soruşturma..
    24. Elazığ’da 12 katlı binanın çatı..
    25. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    26. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
    27. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
    28. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
    29. ANALİZ - Hindistan’ın yeni dış..
    30. Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik..
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru