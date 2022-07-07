Karaktersizlikte nirvanaya oynuyorlar: İsrail güçleri Filistinlilerin yaşadığı köyün suyunu kesti!
İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşimlerine Filistinlilerden çalıntı su temin ettiği öne sürülüyor. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus'un güneyindeki Duma yerleşimine baskın düzenleyerek Filistinlilerin kullandığı su boru hattını kullanılamaz hale getirdi.
Duma Belediye Meclisi Başkanı Süleyman Davabşeh, köye iş makinalarıyla baskın düzenleyen İsrail güçlerinin halkın yapımında katkısının olduğu su boru hattını sökerek kullanılmaz hale getirdiğini söyledi.
Davabşeh, su kaynağının ayrıca halka ait hayvanların su ihtiyacının karşılanması konusunda kullandığını belirtti.
İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında altyapıyı zaman zaman tahrip ettiğine değinen Davabşeh, köyün kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.
İsrail güçlerinin Filistinlilere ait su kaynaklarını kullanılamaz hale getirerek su arzını İsrail'den sağlamaya zorladığı biliniyor.
İsrail ordusu, Filistinlilerin inşa faaliyetlerini Batı Şeria'nın C Bölgesinde gerçekleştirmesi sebebiyle birçok ev ve binayı yıkma kararı alıyor.
Filistin ile İsrail, 1995 yılında "İkinci Oslo Anlaşması" kapsamında işgal altında bulunan Batı Şeria A, B ve C bölgeleri şeklinde ayrılması için anlaşma imzalamıştı.
"C Bölgesinin" idaresi ve güvenliği ise İsrail'e verilmişti.