Karaktersiz fondaş medya yine boş durmuyor! 'Erdoğan tokat attı' iddiasına DMM’den cevap
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy sırasını beklerken bir çocuğa tokat attığı iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy sırasını beklerken bir çocuğa tokat attığı iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, oy sırasını beklerken bir çocuğa tokat attığı iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, “‘Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı’ iddiası doğru değildir. Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu ile şakalaştığı açıkça görülmektedir” denildi.