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Karakoyun köprülü kavşağı asfaltlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile yapım çalışmaları hızlanan karakoyun köprülü kavşağında asfaltlama çalışmalarına başlandı.

06 Ağustos 2019 Salı 16:31
Karakoyun köprülü kavşağı asfaltlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile yapım çalışmaları hızlanan karakoyun köprülü kavşağında asfaltlama çalışmalarına başlandı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile köprülü kavşağın yapım çalışmalarını devralan belediyesi asfaltlama çalışmalarına başladı. Alanda çalışmalarını sürdüren belediyesi tamamladığı alt yapı çalışmalarının ardından asfaltlamaya geçti. Hummalı bir çalışma sergileyen belediyesi ekipleri,köprülü kavşağın asfaltlama çalışmalarını kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına açacak.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:31
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