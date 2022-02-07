Karaköy poğaçası nasıl yapılır? Karaköy poğaçası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Karaköy'ün meşhur lezzetlerinden olan Karaköy poğaçası tarifi, her lokmasında ayrı lezzet alacağınız şahane bir lezzet olarak seviliyor. Peki, Karaköy poğaçası nasıl yapılır? Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz yumuşacık, kıtır kıtır Karaköy poğaçası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

Pişirirken bütün kokusu bütün evi saracak,

Karaköy poğaçası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

Karaköy poğaçası tarifi

Pastane tadında karaköy poğaçası tarifi için malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 (yarım) su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

2 adet yumurta akı

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı şeker

1 paket instant maya

6 su bardağı un

İç harcı için;

1 kase beyaz ve tulum peyniri karışımı

Üzerine sürmek için;

2 adet yumurta sarısı

Susam (susam isteğe bağlı)

Karaköy poğaçası yapılışı

Ilık su, şeker ve mayayı yoğurma kabına alın ve karıştırıp kabın kapağını 10 dakika kapalı tutun. Maya aktifleşince sütü, yağları, yumurta akını ve tuzunu içine karıştırın. Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin. Sıcak bir ortamda hamur güzelce kabarınca hamur olmuştur. Hamurdan cevizden büyük 23 adet beze yapın. Bezeleri parmak uçları yardımıyla çay tabağı büyüklüğünde açın, içine peynir koyarak uçlarını ortada birleştirip birleşen yer alta gelecek şekilde eli yardımıyla yuvarlayıp tepsiye dizin. 15-20 dakika tepsi mayası yaptırın ve üzerine yumurta sarısını sürüp çatal ile artı şeklinde çizik atın. Üzerine susam serpip 180 derecede önceden ısınmış fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Fırından alınca ilk sıcağı geçince üzerine örtü kapatıp istediğiniz zaman servis edin.