Karaköy poğaçası nasıl yapılır?

MALZEMELER

250 gr. margarin ya da tereyağı (oda sıcaklığında olacak)

2 adet yumurta

5 bardak un

1 paket kuru maya

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içerisine süt, maya, yağ, tuz ve şekerin yarısını koyarak karıştırın. Daha sonra üzerini kapatarak 15 dakika kadar dinlendirin.

Ardından oda sıcaklığında erimiş margarin ya da tereyağını ve yumurtanın birinin tamamını, birinin sadece beyazını ekleyip, karıştırmaya devam edin.

Tuz ve şekeri de unun üzerine serpiştirip, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurun üzerini streç filmle kapatarak yarım saat kadar dinlendirin.

Hamur mayalanıp kabarınca, ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle yuvarlayın.

Üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra çatal yardımı ile çizikler atın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.