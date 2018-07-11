Karaköy poğaçası nasıl yapılır?
Karaköy poğaçası nasıl yapılır? Karaköy poğaçasını yaparken hangi malzemeleri kullanmak gerekir?11 Temmuz 2018 Çarşamba 19:58
MALZEMELER
250 gr. margarin ya da tereyağı (oda sıcaklığında olacak)
2 adet yumurta
5 bardak un
1 paket kuru maya
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
2 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
NASIL YAPILIR?
Derin bir kabın içerisine süt, maya, yağ, tuz ve şekerin yarısını koyarak karıştırın. Daha sonra üzerini kapatarak 15 dakika kadar dinlendirin.
Ardından oda sıcaklığında erimiş margarin ya da tereyağını ve yumurtanın birinin tamamını, birinin sadece beyazını ekleyip, karıştırmaya devam edin.
Tuz ve şekeri de unun üzerine serpiştirip, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurun üzerini streç filmle kapatarak yarım saat kadar dinlendirin.
Hamur mayalanıp kabarınca, ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle yuvarlayın.
Üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra çatal yardımı ile çizikler atın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.
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