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Yerel

Karaköprü’ye yeni bir park daha kazandırılıyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediyesi tarafından Doğukent mahallesinde yapımına başlanan parkta çalışmalarda sona gelindi.

2020-04-28 11:03:40 -
Karaköprü’ye yeni bir park daha kazandırılıyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediyesi tarafından Doğukent mahallesinde yapımına başlanan parkta çalışmalarda sona gelindi.


Değişen ve hızla büyüyen Karaköprü’de, vatandaşların daha modern yaşam alanlarına kavuşmaları adına yeni parklar kazandıran Karaköprü Belediyesi, ilçenin gelişen mahallelerinden olan Doğukent Mahallesine, 5 bin metrekarelik yeni bir park kazandırıyor.


Doğukent’te yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, fitness grupları, basketbol ve oyun sahaları ile kamelyalar bulunuyor.


Yemyeşil bir Karaköprü için çalıştıklarını söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi olarak park anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, yeşil alan ihtiyacı olan tüm mahallelerimize yeni parklar kazandırıyor. Doğukent mahallemiz hızla gelişen ve konutlaşmanın fazla olduğu mahallelerden birisidir. Bölgede yeşil alan ihtiyacı vardı. Yapımına başladığımız 5 bin metrekarelik parkımızı en kısa sürede bitirip mahallemizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz” dedi.


Öte yandan Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçede birçok mahallede yeni park ve orta refüj çalışmaları sürüyor.

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