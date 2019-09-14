Karaköprülü Kavşağı’ndaki viyadüğün yapımına başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu projelerden biri olan Karakoyun Köprülü Kavşağı’nda viyadük inşaatına başladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası İpek yolu güzergahındaki mahallelerin trafiğini rahatlatmak amacıyla yapımını üstlendiği Karakoyun Köprülü Kavşağı inşaatında viyadük yapımı hız kazandı. Projedeki gibi tamamlanacak olan Karakoyun Köprülü Kavşağı ve Viyadüğü inşaatında ilk olarak Şanlıurfa-Gaziantep Karayolunda her iki şeritteki çalışmaları hızlandırılarak yol trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, projenin önemli aşamalarından biri olan viyadük inşaatında bir yandan altyapı diğer yandan üst yapı işlerini sürdürüyor. Viyadük yapımı öncesinde fore kazık dikimini gerçekleştiren ve kabloların yer altına alınması için deplase işini hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, viyadüğü en kısa sürede bitirerek hizmete sunmayı hedefliyor.