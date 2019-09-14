0553 313 94 23

Karaköprülü Kavşağı’ndaki viyadüğün yapımına başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu projelerden biri olan Karakoyun Köprülü Kavşağı’nda viyadük inşaatına başladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:31
Karaköprülü Kavşağı’ndaki viyadüğün yapımına başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu projelerden biri olan Karakoyun Köprülü Kavşağı’nda viyadük inşaatına başladı.


Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası İpek yolu güzergahındaki mahallelerin trafiğini rahatlatmak amacıyla yapımını üstlendiği Karakoyun Köprülü Kavşağı inşaatında viyadük yapımı hız kazandı. Projedeki gibi tamamlanacak olan Karakoyun Köprülü Kavşağı ve Viyadüğü inşaatında ilk olarak Şanlıurfa-Gaziantep Karayolunda her iki şeritteki çalışmaları hızlandırılarak yol trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, projenin önemli aşamalarından biri olan viyadük inşaatında bir yandan altyapı diğer yandan üst yapı işlerini sürdürüyor. Viyadük yapımı öncesinde fore kazık dikimini gerçekleştiren ve kabloların yer altına alınması için deplase işini hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, viyadüğü en kısa sürede bitirerek hizmete sunmayı hedefliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmaneli’nden örnek proje
    1. Osmaneli’nden örnek proje
    2. Evde biber turşusu nasıl yapılır?..
    3. Eşini hayatının baharında kaybetti!..
    4. İHH İnsani Yardım Vakfı ve..
    5. Van'da 5 terörist öldürüldü!
    6. Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu..
    7. Katil İsrail gazetecileri hedef alıyor
    8. Hatay'ın Antakya ilçesinde "İlk..
    9. Furkan Göksel kimdir? Furkan Göksel..
    10. Düzce’de Ahilik Haftası çeşitli..
    11. Bilecik’ten Van’a gönül bağı kuruldu
    12. Öğrenciler, kafede boş oturmaktan..
    13. İnönü’de Voleybol heyecanı başladı
    14. Odunpazarı’ndan Fenerbahçe’ye transfer..
    15. Karaköprülü Kavşağı’ndaki viyadüğün..
    16. Şişli’de 9 katlı bir binanın çatısında..
    17. Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında..
    18. Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?
    19. ’Vampir Kelebek’e ’mantar’lı çözüm
    20. Uzmanlardan Anne adaylarına günde 10..
    21. Başkanlar, bölgenin istihdamı için..
    22. Başsavcısı Akbey’den Rektör Uysal’a..
    23. Turizm Birliği’nden Başkan Ataç’a..
    24. Eskişehir polisinden kaçak tütün..
    25. Aslanapa’da yangın: 1 yaralı
    26. Başkan Ölçek’ten Ahilik Haftası mesajı
    27. Adana'da 80 yaşındaki kadına tecavüz..
    28. Eski milletvekili Koyuncugil için..
    29. İsrail AA muhabiri Ali Cadallah'ı 4..
    30. Bahçeli: Sıra Fırat’ın doğusuna..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...