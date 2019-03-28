Karaköprü’de haşerelere karşı ilaçlama yapıldı

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yaz ayları öncesi ilçede haşere, larva ve sineklerin üremesini engellemek için kapsamlı ilaçlama çalışması yapıyor.

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede kapsamlı bir ilaçlama çalışması yaparken, vatandaşların sineksiz ve haşeresiz rahat bir yaz geçirmelerini amaçlıyor. Her mevsim devam ettirilen ilaçlama çalışmasını havalar ısınmadan kapsamlı bir şekilde yapan Karaköprü Belediyesi ilaçlama ekibi, haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynırları, su birikintileri, sazlık alanlar ile yeşil alanlarda ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kış ayında yapılan lavra ilaçlama ile vatandaşların sineksiz bir yaz geçirmesi amaçlanıyor.