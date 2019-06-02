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Karaköprü’de Bayram öncesi yoğun mesai

Karaköprü Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde sivrisinek, karasinek, larva gibi haşerelerle mücadele için ilaçlama çalışmalarını gece gündüz yoğun bir şekilde sürdürüyor.

02 Haziran 2019 Pazar 13:57
Karaköprü’de Bayram öncesi yoğun mesai

Karaköprü Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde sivrisinek, karasinek, larva gibi haşerelerle mücadele için ilaçlama çalışmalarını gece gündüz yoğun bir şekilde sürdürüyor.


Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde sivrisinek ve haşerelerle mücadele için ilaçlama seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların daha sineksiz rahat bir bayram geçirmesi amacıyla artarak süren çalışmalarda araçlarla ve sırt pompalarıyla ilaçlama yapılıyor.Ekipler 14 merkez ve 86 kırsal mahallede başlattıkları ilaçlama seferberliğinde özellikle araçlarla gece ilaçlama çalışması yaparak sivrisinek ve haşerelerle mücadele ederken, haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynırları, dereler ve sazlık ve yeşil alanlar ilaçlanıyor.


Karaköprü Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilaçlama hizmeti almak isteyen vatandaşların 444 9 657 numaralı telefondan Beyaz Masa birimine veya sosyal medya hesaplarından taleplerini iletmeleri gerektiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:57
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