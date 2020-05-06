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Aktüel

Karaköprü kırsalında yollara kilitli parke döşeniyor

Karaköprü’nün kırsal mahalelerinde yollarda kilitli parke döşeme çalışmaları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:35:52 -
Karaköprü kırsalında yollara kilitli parke döşeniyor

Karaköprü’nün kırsal mahalelerinde yollarda kilitli parke döşeme çalışmaları yapıldı.


Karaköprü Belediyesi, ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yol çalışmalarını devam ettiriyor. Kırsal hizmetler müdürlüğü ekipleri tarafından Yoğunburç Kırsal Mahallesinde yollarda kilitli parke döşeme çalışması başlatıldı. Kırsal mahalledeki köy içi yolların kilitli parke döşenerek tozdan ve çamurdan arındırıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsal mahallelerde vatandaşların toza ve çamura maruz kalmaması için kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Yoğunburç kırsal mahallemizde mahalle içindeki yolları kışın çamurdan yazın da tozdan kurtarmak için kilitli parke döşeme çalışmasına başladık. Kırsal mahallelerimizde kırsal hizmetler müdürlüğümüz incelemeler yaparak uygun mahallelerimizde kilitli parke döşeme işini devam ettirecek. Kırsal mahallelerimiz geliştirmek ve değiştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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