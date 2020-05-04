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Aktüel

Karaköprü kırsalı çamurdan arındırılıyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerdeki yollara stabilize malzeme serimi çalışması yaparak ulaşımı rahatlatmaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:57:54 -
Karaköprü kırsalı çamurdan arındırılıyor

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerdeki yollara stabilize malzeme serimi çalışması yaparak ulaşımı rahatlatmaya çalışıyor.


Korona virüsü salgını tedbirlerini elden bırakmayan Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü Belediyesi rutin çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Kırsal hizmetler müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal Küçük Akziyaret Mahallesinde yaptığı stabilize malzeme serimi çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sorun yaşamamaları için köy içi yolların yapıldığını söyledi. Baydilli, “Karaköprü’müzün her köşesinde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet götürmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz yağan yoğun yağmur sonrası mahallelerde gerekli incelemeleri yaptılar. Bozulan yollarımızın tamamında program dahilinde çalışma yapacağız. Biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için durmadan yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerinde kulandı.

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