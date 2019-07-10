Karaköprü Belediyespor’un rakipleri belli oldu TFF 3.

TFF 3. ligde mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor, kura çekimi sonucunda 2019-2020 Sezonunda1. grupta yer alırken, kırmızı siyahlı ekibin rakipleri de belli oldu.

TFF 3. ligde Şanlıurfa’yı temsil eden Karbel Karaköprü Belediyespor’un 2019-2020 sezonundayer alacağı grup ve rakipleri belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekimi sonucunda Karaköprü ekibi TFF 3. lig 1. grupta yer aldı.

Karbel Karaköprü Belediyespor, Manisaspor, Serik Belediyespor, Tire 1922 Spor Kızılcabölükspor, Sultanbeyli Belediyespor, 68 Aksaray Belediyespor, Erzin Belediyespor, 24 Erzincanspor, Artvin Hopaspor, Yomraspor, Yeni Orduspor, Tokatspor, Çankaya FK, Düzcespor, Çatalcaspor, Silivrispor, Şile Yıldızspor ile mücadele edecek.

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