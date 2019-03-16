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Karaköprü adayı Aslan seçim çalışmalarını sürdürüyor

Saadet Partisi (SP) Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, kentte bulunan bir alışveriş merkezindeki iş yerlerini ziyaret etti.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:54
Karaköprü adayı Aslan seçim çalışmalarını sürdürüyor

Saadet Partisi (SP) Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, kentte bulunan bir alışveriş merkezindeki iş yerlerini ziyaret etti.

 

Burada iş yeri sahipleri tarafından ilgi ile karşılanan Aslan, ekonomik sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Aslan, esnafın bu seçimde değişime evet diyeceğini belirtti. Aslan, “Esnafımızın içinde olduğu durum ortadadır. Yaşadığı sıkıntılar artık çekilemeyecek bir hal aldı. Bizler el ele verip bu durumu değiştireceğiz" dedi.

 

"İsraf ve fazladan harcama olmayacak"

 

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıların en çok küçük ölçekli işletmeleri etkilediğini belirten Aslan, “Küçük ölçekli işletmelerimiz çok ciddi manada sıkıntı içerisindeler. Bu sıkıntıların temel sebebi ülke genelinde hakim olan ekonomik istikrarsızlıktır. Bu istikrarsızlığın temel sebebi belediye ve diğer kurumlardaki israf ve harcamalardır. Bizler bu harcamaların ve israfın önüne geçerek ekonomimize destek olacağız. Biz bu sistemi kökten değiştireceğiz. Sadece harcayan değil; üreten ve istihdam sağlayan bir belediyecilik anlayışı ile hizmet edeceğiz. Ürettiklerimiz satıp belediyeye gelir sağlarken aynı zamanda üretim yapan personel ile de istihdama katkıda bulunacağız. Bu şekilde çalışırsak ülkemize, milletimize ve ilçemize faydalı oluruz" ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:54
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