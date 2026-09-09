Karakoçan'da yangında ölen Üykü çiftinin vücudunda kurşun izi, evdeki altınlar kayıp
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendiriliyor; olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında 8 Eylül gecesi çıkan ev yangınında hayatını kaybeden Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopsisinde, vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Çiftin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendiriliyor.
Gece saatlerinde bir evde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çiftin cansız bedenini çıkardı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çiftin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı; kurşun izleri bu otopside belirlendi. Yapılan incelemelerde Hayriye Üykü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.