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Yerel Karakoçan'da yanan evde ölü bulunan çiftin soruşturmasında Ç.G. gözaltına alındı
Yerel

Karakoçan'da yanan evde ölü bulunan çiftin soruşturmasında Ç.G. gözaltına alındı

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Karakoçan'da yanan evde ölü bulunan çiftin soruşturmasında Ç.G. gözaltına alındı

Elazığ Karakoçan'da Üykü çiftinin öldürülmesi soruşturmasında Ç.G. adlı kadın gözaltına alındı. Tutuklu H.Ç.'nin yanında kadın bulunduğu iddiası araştırılıyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yanan evde cansız bedenleri bulunan ve silahla vuruldukları belirlenen Ağa (79) ile Nimet Üykü (72) çiftinin öldürülmesi soruşturmasında Ç.G. adlı kadın, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara'nın talimatıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) personelinden oluşturulan özel ekip, cinayet şüphelisi olarak tutuklanan H.Ç.'nin cinayeti tek başına gerçekleştirmediği ve olay sırasında yanında bir kadının bulunduğu iddiasını araştırmaya başlamıştı. Ekiplerin çalışmasında Ç.G.'nin, Koçyiğitler köyünde ikamet ettiği, ancak bir süredir Diyarbakır'da yaşayan eniştesinin yanında kaldığı tespit edildi.

Yangın 8 Eylül gecesi Ürünlü mezrasında çıktı

Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki 2 katlı müstakil evde 8 Eylül gecesi yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından evde çiftin cansız bedenleri bulundu.

Cenazeler Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopside çiftin göğüs bölgelerinde mermi izleri tespit edildi. Çiftin silahla vurulduktan sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, Nimet Üykü'ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpenin kayıp olduğu belirlendi.

H.Ç., havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı

Soruşturma kapsamında JASAT ekipleri çalışma başlattı. İncelemelerde, evi ateşe verip çaldığı altınlarla İstanbul'a kaçtığı ve bu altınları kuyumcuda satmaya çalıştığı belirlenen H.Ç., havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Cinayet şüphelisi H.Ç., 'Kasten öldürme' ve 'Yağma' suçlarından tutuklandı.

Ç.G.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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