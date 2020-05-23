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için kalan
Ekonomi

Karaismailoğlu: "YHT'ler 28 Mayıs'tan itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde 16 sefer yapacak"

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:39:07 -
Karaismailoğlu: "YHT'ler 28 Mayıs'tan itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde 16 sefer yapacak"
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Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

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