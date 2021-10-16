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Ekonomi Karaismailoğlu: Kotalar kaldırılmalı taşımacılık serbestleştirilmeli
Ekonomi

Karaismailoğlu: Kotalar kaldırılmalı taşımacılık serbestleştirilmeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, salgın sonrası dönemde dost ile kardeş ülkeler arasında taşımacılığın serbestleştirilmesi; ikili ve transit karayolu geçiş belgesi kotalarının kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 11:03:00 -
Karaismailoğlu: Kotalar kaldırılmalı taşımacılık serbestleştirilmeli

Macaristan’da düzenlenen Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 5’inci Toplantısı’nda söz alan Karaismailoğlu, ayrıca şunları söyledi: “Salgın önlemleri nedeniyle kara yolu taşımacılık operasyonlarında birtakım kısıtlamalar hala devam ediyor. Ancak son dönemde pandemi koşullarına uyum sağlanmasıyla uluslararası karayolu taşımacılığı pazarında hafif bir toparlanma görüyoruz. Tabii bu toparlanma karşısında kara yolu geçiş belgeleri, oldukça yetersiz kalmaktadır. Geçiş belgelerinde yaşanan bu sıkıntıların ticaretimizi engellemesine izin vermemeliyiz.”

Binali Yıldırım'dan kritik çağrı

Türk Konseyi Aksakallar Keneşi Türkiye Üyesi Binali Yıldırım ise “Trans-Hazar Koridoru’nu verimli, sürdürülebilir ve kesintisiz bir koridor haline getirecek her olası eylem üzerinde çalışmalıyız” diye konuştu.

Yıldırım, ilaveten 6 Türk Konseyi ülkesi arasındaki ticaret hacminin 2016-2019 döneminde yüzde 22 artışla 16 milyar dolara ulaştığına işaret ederek, “Pandemi koşullarının ortadan kalkmasıyla daha büyük rakamlara ulaşacağımızdan eminiz” şeklinde konuştu.

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