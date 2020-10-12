Karaismailoğlu, Formula-1 pisti ve Çamlıca Tepesi’ni ziyaret etti

Ekran başına bekliyoruz

Ziyaret kapsamında gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, 9 yıl aradan sonra Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapılacağını anımsatarak, “13-15 Kasım’da bütün misafirlerimizi ekran başına bekliyoruz, salgından dolayı buraya seyirci alamıyoruz. Bununla ilgili bir gelişme olursa bilgilendirme yapacağız” dedi. Mevcut pistin asfaltının yenilenmesi gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, asfaltın en iyi şekilde yenileneceğini söyledi. Karaismailoğlu, “Formula-1 yarışlarının asfaltı, çok özel bir işçilik ve imalat gerektiren bir iş olduğu için özen gösteriyoruz. Bu sene İstanbul’da gerçekleşecek Formula 1’in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık” ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından asfalt kazıcı makinesini kullanarak çalışmaların startını verdi.

Çamlıca Tepesi'nde incelemelerde bulundu

Daha sonra Büyük Çamlıca Tepesi’nde yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, Çamlıca Tepesi’nin, önceden metal yığınlarıyla dolu olduğunu anımsattı. Karaismailoğlu, “Çamlıca TV ve Radyo Kulesi’nde çalışmalar bitme aşamasında, sadece ince işler kaldı. Radyolar taşındı, faaliyetlerine başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte orayı da açarak İstanbulluların hizmetine kazandıracağız” dedi.