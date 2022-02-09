Karahindiba nedir, faydaları nelerdir, karahindiba çayı nasıl yapılır?

Karahindiba sarı çiçekli bir bitkidir. Latince adı Taraksakum officinale olan çiçek bu bitkinin en yaygın çeşididir. Karahindiba, papatyagiller familyasından yaygın bir bitki türü. Çiçekleri sarı, yaprakları yeşil olsa da bitkinin adına "karahindiba" denilmiştir. Mısır ve Kıpçak Türkleri'nin "katagan", Çağatay Türkleri'nin "saçratku" olarak bildikleri bu bitki günümüze "karahindiba" olarak gelmiştir.

Karahindiba nelere faydası vardır?

-İdrar söktürücü, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyici etkileri vardır.

-Kökleri antiviral, iştah açıcı, safra kesesi ve karaciğer fonksiyonlarını destekleyici ve sindirime yardımcı özellikler taşırken, çiçekleri ise hem güçlü bir antioksidandır hem de bağışıklık sistemini güçlendirir.

Karahindiba çayı faydaları

Yatıştırıcı özelliği bulunan karahindiba çayı, depresyon, stres ve yorgunluğa iyi gelir. Sindirim sistemini düzenler ve iştah açıcı özelliklere sahiptir. Güçlü bir idrar söktürücüdür. Müshil etkisi yaratan bir yapıya da sahiptir.

Karahindiba çayı ne zaman içilir?

Karahindiba çayı, sıvı tutmayı önleyici de olduğu için, kahvaltıdan önce yarım bardak ve kahvaltıdan sonra yarım bardak olarak içildiğinde daha şifalı olacaktır. Yine de öğünler arası tüketildiğinde de faydasını göreceksiniz

Karahindiba çayı nasıl yapılır?

İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği demleme tekniğinin adımları aşağıdaki gibidir: Bir gece öncesinden, ince kıyılmış bir tatlı kaşığı karahindibayı bir bardak soğuk su içine atın. Karahindiba çayı bir gece boyunca bu suda beklemeli. Sabahleyin uyandığınızda bu bardağı bir cezvenin içine alın ve birkaç dakika kaynatın.

Karahindiba otu faydaları

Yatıştırıcı özelliği bulunan depresyon, stres ve yorgunluğa iyi gelir. Sindirim sistemini düzenler ve iştah açıcı özelliklere sahiptir. Güçlü bir idrar söktürücüdür. Müshil etkisi yaratan bir yapıya da sahiptir.

Zayıflatan hindiba kahvesi nasıl yapılır? Hindiba kahve kilo verdirir mi?

Hindiba kahvesi zayıflama konusunda gündeme gelen bir içecektir. Zayıflamaya olan etkisi ile ilgi görmektedir. Bağırsakları rahatlatma, ödem atma, uzun süre tokluk sağlama özelliği ile diyette olanlara destek olur. Hindiba kahvesi tek başına zayıflatan bir içecek değildir. Kurutulmuş kökler, öğütülüp kahve tozuna dönüştürülür. Hindiba kahvesinin çekirdekleri çok küçük granüllerden oluşmaktadır. Bu yüzden de su içerisinde çok kolay bir şekilde eriyecektir. Kahve tozuna dönüşen kökler, sıcak suyla kaynatıldığı zaman sağlıklı bir içecek şeklinde tüketilir.

Karahindibanın yan etkileri / zararları

Mide-bağırsak: Mide ekşimesi, mide iltihabı, dispepsi, aşırı dozda hafif ishal, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü). Kontakt dermatit (cilt alerjisi): Karahindiba, çocuklarda önemli bir alerjendir