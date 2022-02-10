Karamuk: Doğal reçete, bağışıklık güçlendiriyor

Karamuk bitkisini nasıl tüketmeliyiz? Karamuk kökleri ve gövde kabukları kurutulduktan sonra çay olarak içilebildiği meyveleri de taze ya da kurutularak tüketilebilir. •Meyvelerinden tatlı, şurup ve hoşaf yapılabilmektedir. • Yaprakları tat versin diye çorba ve bulgur pilavına ilave edilir. • Bir litre kaynar suyun içine 20 gram kök ve kabuk karışımı eklenerek 10-15 dakika kadar demlenmesi beklenir. Süzüldükten sonra günde 3 defa birer bardak içilir. • 4 bardak kaynar suyun içine 20 gram yaprak ilave edilir. Birkaç dakika kaynamaya bırakılır. Günde 3 defa birer çorba kaşığı kadar içilmesi önerilir. • 2 bardak suyun içine, 20 gram kabuk, kök, yaprak ya da meyve eklenerek haşlanır. Günde 3 defa birer bardak içilmesi önerilir. • Bir tatlı kaşığı kurumuş kabuğu bir bardak suya ilave edip, kaynayıncaya kadar ısıtılır. 10-15 dakika soğuması beklenir. Günde 3 kez birer bardak içilmesi önerilir.- Karamuk, baharatçılarda bulunabilir. Kalp, karaciğer için kıymetli, fakat aşırı tüketimi tehlikeli bir bitkidir, ölçülü kullanımına dikkat edilmelidir.