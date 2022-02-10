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Karamuk: Doğal reçete, bağışıklık güçlendiriyor

2022-02-10 22:14:30
Karamuk: Doğal reçete, bağışıklık güçlendiriyor

Karamuk bitkisi de şifalı bitkiler arasındadır. Halk arasında kadın tuzluğu ya da karamık olarak da bilinmektedir.

#1
Foto - Tohumları zehirli olan karamurun meyvesi tüketilir. Mor, kırmızı ve pembe renkleri mevcuttur. 100 gramında vücudun ihtiyacı olan E vitamini sağlayan karamuk bitkisi çok az kişi tarafından faydası biliniyor.

Tohumları zehirli olan karamurun meyvesi tüketilir. Mor, kırmızı ve pembe renkleri mevcuttur. 100 gramında vücudun ihtiyacı olan E vitamini sağlayan karamuk bitkisi çok az kişi tarafından faydası biliniyor.

#2
Foto - Karamuk nedir? Karamuk meyve veren bir bitki türüdür. Kuru ya da yaş olarak aktarlarda bulunabilen karamuğun çayı ve hoşafı da yapılır. Karamuk bitkisinin faydaları oldukça fazla olduğu için bu doğal kaynak bir alternatif tıp ürünü olarak kullanılmaktadır. Karamuk bitkisinin iltihap başta olmak üzere şeker hastalığı, tansiyon düşürücü, kalbi koruma, bağışıklık kazandırma gibi pek çok faydasının olduğu da biliniyor.

Karamuk nedir? Karamuk meyve veren bir bitki türüdür. Kuru ya da yaş olarak aktarlarda bulunabilen karamuğun çayı ve hoşafı da yapılır. Karamuk bitkisinin faydaları oldukça fazla olduğu için bu doğal kaynak bir alternatif tıp ürünü olarak kullanılmaktadır. Karamuk bitkisinin iltihap başta olmak üzere şeker hastalığı, tansiyon düşürücü, kalbi koruma, bağışıklık kazandırma gibi pek çok faydasının olduğu da biliniyor.

#3
Foto - Karamuk bitkisini nasıl tüketmeliyiz? Karamuk kökleri ve gövde kabukları kurutulduktan sonra çay olarak içilebildiği meyveleri de taze ya da kurutularak tüketilebilir. •Meyvelerinden tatlı, şurup ve hoşaf yapılabilmektedir. • Yaprakları tat versin diye çorba ve bulgur pilavına ilave edilir. • Bir litre kaynar suyun içine 20 gram kök ve kabuk karışımı eklenerek 10-15 dakika kadar demlenmesi beklenir. Süzüldükten sonra günde 3 defa birer bardak içilir. • 4 bardak kaynar suyun içine 20 gram yaprak ilave edilir. Birkaç dakika kaynamaya bırakılır. Günde 3 defa birer çorba kaşığı kadar içilmesi önerilir. • 2 bardak suyun içine, 20 gram kabuk, kök, yaprak ya da meyve eklenerek haşlanır. Günde 3 defa birer bardak içilmesi önerilir. • Bir tatlı kaşığı kurumuş kabuğu bir bardak suya ilave edip, kaynayıncaya kadar ısıtılır. 10-15 dakika soğuması beklenir. Günde 3 kez birer bardak içilmesi önerilir.- Karamuk, baharatçılarda bulunabilir. Kalp, karaciğer için kıymetli, fakat aşırı tüketimi tehlikeli bir bitkidir, ölçülü kullanımına dikkat edilmelidir.

Karamuk bitkisini nasıl tüketmeliyiz? Karamuk kökleri ve gövde kabukları kurutulduktan sonra çay olarak içilebildiği meyveleri de taze ya da kurutularak tüketilebilir. •Meyvelerinden tatlı, şurup ve hoşaf yapılabilmektedir. • Yaprakları tat versin diye çorba ve bulgur pilavına ilave edilir. • Bir litre kaynar suyun içine 20 gram kök ve kabuk karışımı eklenerek 10-15 dakika kadar demlenmesi beklenir. Süzüldükten sonra günde 3 defa birer bardak içilir. • 4 bardak kaynar suyun içine 20 gram yaprak ilave edilir. Birkaç dakika kaynamaya bırakılır. Günde 3 defa birer çorba kaşığı kadar içilmesi önerilir. • 2 bardak suyun içine, 20 gram kabuk, kök, yaprak ya da meyve eklenerek haşlanır. Günde 3 defa birer bardak içilmesi önerilir. • Bir tatlı kaşığı kurumuş kabuğu bir bardak suya ilave edip, kaynayıncaya kadar ısıtılır. 10-15 dakika soğuması beklenir. Günde 3 kez birer bardak içilmesi önerilir.- Karamuk, baharatçılarda bulunabilir. Kalp, karaciğer için kıymetli, fakat aşırı tüketimi tehlikeli bir bitkidir, ölçülü kullanımına dikkat edilmelidir.

#4
Foto - Karamuk Bitkisinin Faydaları •Karaciğer yetersizliği olan kişilerde karamuk sümbülle birlikte karıştırılıp balla tatlandırılarak içilir. •Kalp rahatsızlığı olan kişilerde karamuk birlikte kaynatılıp bal eklenerek soğuk olarak içilir. • İshal durumlarında karamuk limonla kaynatılıp balla tatlandırılarak soğuk içilir. • Kaynatılıp içilirse mideye kaçan sülüğü düşürme özelliği vardır. • Kaynatıldıktan sonra ağızda gargara yapılırsa, diş çürümelerini ve ağız yaralarını iyileştirmede yardımcı olur. • Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir. • Vücudun rahatlamasında etkilidir. • İştah açıcı ve güçlendirici özelliği vardır. • Ateş düşürücü etkisi vardır.

Karamuk Bitkisinin Faydaları •Karaciğer yetersizliği olan kişilerde karamuk sümbülle birlikte karıştırılıp balla tatlandırılarak içilir. •Kalp rahatsızlığı olan kişilerde karamuk birlikte kaynatılıp bal eklenerek soğuk olarak içilir. • İshal durumlarında karamuk limonla kaynatılıp balla tatlandırılarak soğuk içilir. • Kaynatılıp içilirse mideye kaçan sülüğü düşürme özelliği vardır. • Kaynatıldıktan sonra ağızda gargara yapılırsa, diş çürümelerini ve ağız yaralarını iyileştirmede yardımcı olur. • Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir. • Vücudun rahatlamasında etkilidir. • İştah açıcı ve güçlendirici özelliği vardır. • Ateş düşürücü etkisi vardır.

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