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Gündem Karahasanoğlu’ndan 12 Eylül mesajı: Darbeci zihniyet asla kazanamayacak!
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Karahasanoğlu’ndan 12 Eylül mesajı: Darbeci zihniyet asla kazanamayacak!

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Karahasanoğlu’ndan 12 Eylül mesajı: Darbeci zihniyet asla kazanamayacak!

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46’ncı yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, darbenin yalnızca siyasi bir müdahale olmadığını, Türkiye’nin milli ve manevi değerlerini ve ekonomik bağımsızlığını da hedef aldığını belirtti. Darbeyi lanetlediğini dile getiren Karahasanoğlu, “Millet iradesi yaşadıkça, darbeci zihniyet asla kazanamayacaktır” ifadelerini kullandı.

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

‘Bir sağdan ve bir soldan astık’ diyerek memleketin evlatlarını darağacına gönderen Kenan Evren Cuntasının gerçekleştirdiği kanlı 12 Eylül darbesi, 46’ıncı yılında lanetle ve nefretle hatırlanıyor. Emperyalist Amerika’nın, “Bizim çocuklar” diyerek kutsadığı darbecilerin silah zoruyla yönetime el koyduğu, hukukun ve demokrasinin rafa kaldırıldığı, siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül darbesi, Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Postal sevici zihniyetin alkışlarla desteklediği hain darbenin Türkiye’ye faturası da ağır oldu. 1 milyon 683 bin kişinin fişlendiği darbe sürecinde 650 bin kişi gözaltına alındı. Darbeyle birlikte açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılanırken, 7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verilirken, 1’inin yaşı yükseltilerek 50 kişi idam edildi. Cuntacı Evren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde yargılanarak ömür boyu hapse mahkûm edildi. Rütbeleri sökülerek erliğe indirilen Evren, 9 Mayıs 2015’te öldü. Bu kapsamda Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46'ncı yıl yönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

 “12 EYLÜL’Ü LANETLE ANIYORUM”

12 Eylül darbesini lanetlediğini belirten Karahasanoğlu, darbenin yalnızca yönetime el koyma hadisesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Karahasanoğlu, 12 Eylül’ün millet iradesini yok sayan, seçilmiş hükümeti devre dışı bırakan bir anlayışın tezahürü olduğunu ifade ederek, darbenin Türkiye’nin demokratik hayatında ağır tahribat oluşturduğunu belirtti.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BASKI

Darbe döneminde milli ve manevi değerlere yönelik baskılara da dikkat çeken Karahasanoğlu, imam hatip okulları ve Kur’an kurslarına yönelik uygulamaların yanı sıra muhafazakâr ve mütedeyyin kesimlerin baskı altında tutulduğunu kaydetti.

Karahasanoğlu, 12 Eylül’ün yalnızca siyasi iktidara el koyma girişimi olmadığını, aynı zamanda toplumun inanç ve değer dünyasına yönelik bir müdahale niteliği taşıdığını belirtti.

“EKONOMİK VURGUN VE SOYGUNUN DA ADI”

12 Eylül’ün ekonomik boyutuna da dikkat çeken Karahasanoğlu, darbe döneminin Türkiye ekonomisi üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Darbe sürecinin yalnızca siyasi değil, ekonomik sonuçlarıyla da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karahasanoğlu, dönemde uygulanan politikaların Türkiye’nin ekonomik yapısında büyük tahribat meydana getirdiğini ve ülkenin kalkınma sürecinin yıllarca geriye götürüldüğünü söyledi.

15 TEMMUZ’DA MİLLET DARBEYE GEÇİT VERMEDİ

Türkiye’nin 12 Eylül’ün ardından da çeşitli vesayet ve darbe girişimleriyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Karahasanoğlu, 15 Temmuz 2016 gecesine dikkat çekti.

15 Temmuz’da darbecilerin benzer bir senaryoyu hayata geçirmeye çalıştığını belirten Karahasanoğlu, ancak Türk milletinin bu kez darbecilere geçit vermediğini vurguladı.

Karahasanoğlu, 15 Temmuz gecesi milletin tankların karşısına çıkarak milli iradesine ve demokrasisine sahip çıktığını, böylece darbeci zihniyete karşı tarihi bir direniş ortaya koyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz gecesindeki dirayetli duruşunun da darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasında önemli rol oynadığını belirten Karahasanoğlu, darbe girişiminin faillerinin hukuk önünde hesap verdiğini kaydetti.

“AKİT, HAKK’IN VE HAKİKATİN YANINDA”

Karahasanoğlu, Akit Medya’nın darbe ve vesayet girişimleri karşısındaki tavrına da vurgu yaptı. Akit Medya’nın yayın hayatı boyunca “Hakk’ın ve hakikatin yanında, milletinin safında” durduğunu belirten Karahasanoğlu, özellikle darbelere ve darbeci zihniyete karşı dik bir duruş sergilendiğini ifade etti. Karahasanoğlu “Bu noktada Akit Medya da yayın hayatı boyunca safını net biçimde ortaya koymuştur. Akit, Hakk’ın ve hakikatin yanında, milletinin safında yer almış; vesayete, darbelere ve darbeci zihniyete karşı tavrını hiçbir dönem gizlememiştir. 12 Eylül darbesini bir kez daha lanetle anıyor; demokrasi ve milli irade uğruna bedel ödeyenleri rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Millet iradesi yaşadıkça, darbeci zihniyet asla kazanamayacaktır” ifadelerini kullandı.

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