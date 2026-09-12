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Dünya İran’dan Washington'a sert mesaj! “Abluka kalkmadan Hürmüz açılmayacak!”
Dünya

İran’dan Washington'a sert mesaj! “Abluka kalkmadan Hürmüz açılmayacak!”

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İran’dan Washington'a sert mesaj! "Abluka kalkmadan Hürmüz açılmayacak!"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD saldırıları ve deniz ablukası altındaki Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin küresel piyasaları sarsacak açıklamalarda bulundu. ABD'nin ekonomik baskı ve savaşla hedeflerine ulaşamayacağını belirten Pezeşkiyan, Washington yönetimi ablukayı ve saldırılarını durdurmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açılmayacağını ilan etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi.

Pezeşkiyan, Hindistan'ın "India Today" televizyon kanalına röportaj verdi.

ABD ile savaş ve ülkeye uygulanan ekonomik baskılara dair Pezeşkiyan, "Savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar ve bu yüzden ekonomik baskılara yöneldiler ancak biz durmayacağız." ifadelerini kullandı.

İran'a ABD tarafından uygulanan deniz ablukasına işaret eden Pezeşkiyan, "Elbette deniz yolu hayatımızın bağlı olduğu bir yol değil ve bu şekilde de hedeflerine ulaşamayacaklar." dedi.

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın da ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını belirtti.

İran-Umman arasındaki Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelere ilişkin ise Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Bu hafta pazartesi günü, Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, Umman-İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ortak bir güzergah oluşturma anlaşmasını imzalamak ve bu anlaşmayı Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne duyurmak üzere Maskat'ta bir araya geliyorlar.

Topraklarından bize (ABD tarafından) saldırı yapılan ülkeler bu toplantıda hazır bulunuyor."

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