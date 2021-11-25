Karahasanoğlu sordu: Darbecilerin ismi tek tek siliniyor! Ya Deniz Gezmişler?

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Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deniz Gezmişler ne olacak?

Çorum Valiliği, 28 Şubat darbecisi, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi’nin adını taşıyan iki okulun ismini değiştirdi. Valilik tarafından atılan adıma değinen Karahasanoğlu, "Bu ve benzeri kararlar sadece 28 Şubat darbecilerine karşı alınmamalı. Mesela Deniz Gezmiş var. CHP'li belediyeler, bir yerde seçimi kazandıkları zaman ilk iş olarak bir parka Deniz Gezmiş'in ismini veriyor. Başka caddeye yine benzer şekilde, teröristlerin isimleri veriliyor. HDP'liler de bunun bir başka şeklini hayata geçirerek PKK'lıların adını veriyor." dedi.

Karahasanoğlu, kendilerini "milliyetçi-muhafazakar" kabul eden partilere şöyle seslendi: "Milliyetçi-muhafazakar geçinen İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, Gelecek ve DEVA partilerinin kararlı bir duruş sergilemeleri gerekir. Yoksa, darbecilerin, Deniz Gezmişlerin isimleri bu parklara, okullara verilecekse bu mahkumiyetler ne işe yarayacak?"

Manşetlerin Dili programı - 25 Kasım 2021 Perşembe