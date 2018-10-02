Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Durun Kemalistler, McKinsey de sizden!" başlıklı bugünkü köşe yazısında McKinsey’in İtalya sorumlusu Gianemilio Osculati’nin Mustafa Kemal ile ilgili sözlerini hatırlarak Türkiye’nin ABD’li şirket McKinsey ile çalışma kararını eleştiren kemalistlere cevap verdi.

İşte o yazılar;

"Yeni ana gündem maddesi, McKinsey..

IMF’nin yerine McKinsey ile anlaşma yapılmış.

Durum aslında, daha betermiş..

McKinsey aşağı..

McKnsey yukarı..

Olmadı, bir daha aşağı.

Bir daha yukarı..

Bir Müslüman olarak..

Vatan konusunda, elin gavurlarına güvenmeyen yerli bir insan olarak..

McKinsey’e alkış tutacak halim yok..

“Ne güzel, McKinsey şimdi bizi kurtaracak” diyecek halim yok.

Gönlüm arzu ederdi ki.. Türkiye’nin idarecileri, Türkiye’nin çıkışı için.. Verimlilik için.. Tanıtım için.. Pratiklik için.. Aksamaları tespit için.. Kısacası Türkiye’nin şahlanması için McKinsey’den değil.

Onunla yarışacak derecede deneyimli ve başarılı yerli bir kuruluş ile yola çıksın..

Ama maalesef..

Kumaş bu.. Elbise bu..

Bu sebeple..

Yerli bir kuruluşu değil de..

Yabancı bir kuruluşu tercih etmenin arasındaki farkların ve tehlikenin takipçisi olacağız..

Sadece bir raporlama faaliyeti olarak görünen çalışmanın, değişik boyutlara kaymaması için uyanık olacağız.

Gördüğümüz yanlışları da, hatırlatacağız..

Hatırlatmalıyız da..

McKinsey ile Türkiye devletinin yaptığı anlaşmaya, bir Müslüman olarak benim bakış açım bu...

İktidarda dindar insanlar da olsa..

Şu veya bu sebeple, riskli bir karar almışlar ise..

Kararı görmezden gelecek değiliz..

“Çok güzel yaptılar” diyecek halde değiliz..

•

Ama bir de McKinsey ile raporlama anlaşması yapılmasını, büyük bir fırsatolarak görüp..

Günde 30 defa McKinsey’i tekrarlayanlar var..

Özellikle de..

Muhalefet grubu..

Özellikle de, kemalistler..

Bizim, McKinsey ile yapılan anlaşmaya itiraz hakkımız var da..

Onların olacağını hiç sanmıyorum.

Niye?

Çünkü McKinsey ile Türkiye’nin tanışması, AK Parti iktidarında olmuş değil..

O eleştirileri yapanların iktidarında, McKinsey Türkiye’ye gelmiş..

Kimse, “McKinsey” deyip, Kemal Derviş’i öne çıkaracağım sanmasın..

Bire bir McKinsey, Türkiye’ye, AK Parti iktidarından çok önce, gelmiş..

Piyasaya yerleşmiş.

Somut bir örnek mi?

Demirbank’ından tutun, Garanti Bankası’na kadar..

Hatta..

(...)

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