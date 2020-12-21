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Siyaset Karahasanoğlu ailesinden teşekkür mesajı
Siyaset

Karahasanoğlu ailesinden teşekkür mesajı

Akit Medya Grubu; Kovid-19 tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşan İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ve Akit Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Yazarımız Ali Karahasanoğlu adına bir teşekkür mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 09:48:00 -
Karahasanoğlu ailesinden teşekkür mesajı

Akit Medya Grubu; Kovid-19 tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşan İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ve Akit Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Yazarımız Ali Karahasanoğlu adına bir teşekkür mesajı yayınladı. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören Mustafa Karahasanoğlu’nun 15 gün süren tedavisinin başarıyla tamamlandığının vurgulandığı mesajda, şunlar kaydedildi;

Hastane personeline özel teşekkür

“Sayın Karahasanoğlu’nun tedavi gördüğü süreçte zor pandemi şartlarına rağmen kendisi ile yakından ilgilenen hastane yetkililerine, doktor ve hemşireler ile sağlık personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu zorlu süreçte Akit ailesini yalnız bırakmayarak, gerek telefon ile arayan, gerek geçmiş olsun mesajlarını ileten gerekse dualarıyla moral veren tüm dostlarımız ile okurlarımıza canı gönülden müteşekkiriz. Koronavirüs sebebiyle tedavi gören bütün vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyor, bir önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.”

Mesajda ayrıca, “İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’nun bundan sonraki tedavisi evinde devam edecektir. Sorumlu Yazıişleri Müdürümüz Ali Karahasanoğlu’nun da 15 gün süren tedavi sonrasındaki testi ‘negatif’ çıkmıştır. Her iki değerli büyüğümüzün de sağlıklarına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini bekliyoruz. Allah tüm şifa bekleyenlerin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerine yer verildi.

Bu arada, yazarımız Ali Karahasanoğlu, dün gazeteye gelerek mesaisine başladı.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Zeynep

Geçmiş olsun
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