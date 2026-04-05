Karagümrük pes etmiyor!
Süper ligde ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük ligde kalmak için zor bir engeli daha aştı. Kırımız siyahlılar kendi evinde konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-1 yenmeyi başardı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 39. dakikada Serginho ve 87. dakikada Shavy Babicka'dan geldi. Çaykur Rizespor'un golünü 70. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Bu sonuçla ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük puanını 20 yaptı ve ligde kalma yolunda umutlandı. Çaykur Rizespor 30 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Öte yandan yeşil mavililer hafta içinde kendi evinde erteleme maçında Samsunpor ile karşı karşıya gelecek.