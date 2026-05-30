40 metre açıkta bulundu! 17 yaşındaki gencin acı sonu!
Çanakkale'de serinlemek için denize giren ve dalgıçlar tarafından sahilin 40 metre açığında denizin dibinde bulunan 17 yaşındaki genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
anakkale’nin Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü yakınlarında saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Y.D., bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
YÜZÜSTÜ VE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU Bölgede arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 1 saat sonra Y.D.'yi 40 metre açıkta, denizin 3 metre derinliğinde yüzüstü ve hareketsiz halde bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Y.D., kıyıya getirildi.
İlk müdahalesi yapılan Y.D., sağlık ekiplerince ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk olarak durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi paylaşılan gençten acı haber geldi. Gencin hayatını kaybettiği ve cenazesinin defnedilmek için İstanbul’a getirileceği öğrenildi.
