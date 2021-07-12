Karagümrük, Kulüpler Birliği şartını açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, konuşmaların kayıt altına alınmaması durumunda Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacaklarını duyurdu.
Fatih Karagümrük Kulübü, konuşmaların kayıt altına alınmaması durumunda Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacaklarını bildirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kulüpler Birliği toplantılarında yapılan konuşmaların kayıt altına alınmaması halinde toplantılara katılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.