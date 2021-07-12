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Karagümrük, Kulüpler Birliği şartını açıkladı
Spor Karagümrük, Kulüpler Birliği şartını açıkladı
Spor

Karagümrük, Kulüpler Birliği şartını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, konuşmaların kayıt altına alınmaması durumunda Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 13:21:00 -
Karagümrük, Kulüpler Birliği şartını açıkladı

Fatih Karagümrük Kulübü, konuşmaların kayıt altına alınmaması durumunda Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacaklarını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kulüpler Birliği toplantılarında yapılan konuşmaların kayıt altına alınmaması halinde toplantılara katılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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