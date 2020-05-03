Karagöl'de ilkbahar güzelliği ziyaretçisiz kaldı

ANKARA (AA) - HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan, her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin gezdiği Karagöl Tabiat Parkı, ilkbaharda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde ziyaretçisiz kaldı.

Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen Karagöl Tabiat Parkı, havaların ısınması ve ağaçların yeşillenmeye başlamasıyla seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor.

Etrafı çam, meşe, dağ kavağı, ıhlamur gibi ağaçlarla kaplı Karagöl, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Önceden ormanlık alanlarda doğa yürüyüşü, göl çevresinde mangal yapanlar, doğa fotoğrafçıları ve yeşille iç içe vakit geçirmek isteyenlerin haftanın 7 günü tercih ettiği Karagöl, Kovid-19 tedbirleri ve uygulanan kısıtlamalar üzerine ziyaretçisiz kaldı.

Kovid-19 nedeniyle başlatılan ziyaretçi kısıtlaması ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenerek sessizliğe bürünen Karagöl, en sakin dönemlerinden birini yaşıyor.

Başkent'te yaşayanların ve Çubuk ilçesine gelen turistlerin ilk duraklarından olan Karagöl'de, kısıtlama nedeniyle güvenlik görevlilerinin ve kaymakamlıktan aldıkları izin belgesiyle yaban hayvanlarını yemlemeye gelen hayvanseverlerin dışında kimse bulunmuyor.

Sessizliğe bürünen Karagöl'ün doğal güzellikleri ve eşsiz manzarası hem zirveden hem de drone ile çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.

- "Karagöl, Çubuk'un bir hazinesi"

Yaban hayvanlarına yem vermek için tabiat parkına gelen hayvanseverlerden Selahattin Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karagöl'ün hem ilçenin hem de Başkent'in önemli bir değeri olduğunu söyledi.

Yılın bu zamanlarında normalde Karagöl'ün dolu olduğunu anlatan Keser, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1650 rakımlı krater göl olan Karagöl, Çubuk'un bir hazinesi. Yılın her dönemi, özellikle hafta sonları burada iğne atsan yere düşmezdi. Özellikle doğa yürüyüşçülerinin tercih ettiği bir yerdir. Bugün gördüğünüz gibi kimse yok. Biz de yaban hayvanlarını yemlemeye gelmiştik. Bu bölgede yaban hayvanları çok. Yaklaşık 1,5 aydır ziyaretçiye kapalı olan bölgede doğanın kendi kendini temizlediğine şahit olduk. İnşallah bu koronavirüs kısıtlamaları geçecek ve sağlıklı şekilde bu bölgeleri insanlarımız aileleriyle birlikte ziyaret edecek. Doğayı temiz tutalım ve canlılarımızı koruyalım. Bu süreçte doğanın ve yaban hayatının kıymetini çok daha iyi anladığımıza inanıyorum."