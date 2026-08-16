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Kadın - Aile Karadut şerbeti... Bu meyve adeta ilaç, yapması basit! Araştırma sonucu: Kanser riskini azaltıyor..
Kadın - Aile

Karadut şerbeti... Bu meyve adeta ilaç, yapması basit! Araştırma sonucu: Kanser riskini azaltıyor..

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Karadut şerbeti... Bu meyve adeta ilaç, yapması basit! Araştırma sonucu: Kanser riskini azaltıyor..

Sağlık alanındaki açıklamalar ve araştırmalar sonucu kanser hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı karadut meyvesinin kanser riskini azalttığı belirlendi. Üstelik yapması çok basit.

Karadut şerbeti nasıl yapılır?

Malzemeler:
500 gram karadut.
250 gram toz şeker.
Yarım limonun suyu.
1 litre su .

Yapılışı:

Karadutlar temizlenir, üzerine toz şeker dökülüp, karıştırılır.
Buzdolabında bir gece bekletilip, suyunu salması sağlanır.
Tencereye alınan karadutlar 15-20 dakika kaynatılır.
Yarım limonun suyu eklenip, bir taşım daha kaynatılır.
Üzerinde oluşan köpükler alınır.
Ocak kapatılıp, soğumaya bırakılır.
Soğuyan karadutlar etrafa sıçrayıp, leke yapmaması için derin bir kabın içinde süzgeçten geçirilir.
Süzülen karadut şerbeti bir sürahiye alınıp, buzdolabına konulur.
Bol buz eklenip, servis edilir.
Şeker ve su oranı isteğe göre ayarlanabilir.

 

ARAŞTIRMA SONUCU

Ağız içi yara ve aftlarda
Kanser riskini azaltmada
Kan basıncının dengelenmesinde
Gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi hastalıklarında
Kansızlığı gidermede
Kan şekerini dengelemede
Vücudu toksinlerden arındırmada
Epileptik hastalarda
Soğuk algınlığı ve gribe karşı korunmada
Kolesterol seviyesini dengede tutmada
Bağışıklığı güçlendirmede
Halsizlik ve aşırı yorgunluğu gidermede önemli faydalar sağlar.

 

Karadut şerbeti, içerdiği yoğun antosiyanin, resveratrol ve elajik asit gibi güçlü antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Hücre hasarını önleyen, bağışıklığı güçlendiren ve anti-inflamatuar (iltihap karşıtı) özellikler taşıyan bu meyve, evde sadece birkaç malzeme ile kolayca hazırlanabilir.

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