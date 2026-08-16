Karadut şerbeti... Bu meyve adeta ilaç, yapması basit! Araştırma sonucu: Kanser riskini azaltıyor..

Karadut şerbeti nasıl yapılır?

Malzemeler:

500 gram karadut.

250 gram toz şeker.

Yarım limonun suyu.

1 litre su .

Yapılışı:

Karadutlar temizlenir, üzerine toz şeker dökülüp, karıştırılır.

Buzdolabında bir gece bekletilip, suyunu salması sağlanır.

Tencereye alınan karadutlar 15-20 dakika kaynatılır.

Yarım limonun suyu eklenip, bir taşım daha kaynatılır.

Üzerinde oluşan köpükler alınır.

Ocak kapatılıp, soğumaya bırakılır.

Soğuyan karadutlar etrafa sıçrayıp, leke yapmaması için derin bir kabın içinde süzgeçten geçirilir.

Süzülen karadut şerbeti bir sürahiye alınıp, buzdolabına konulur.

Bol buz eklenip, servis edilir.

Şeker ve su oranı isteğe göre ayarlanabilir.

ARAŞTIRMA SONUCU

Ağız içi yara ve aftlarda

Kanser riskini azaltmada

Kan basıncının dengelenmesinde

Gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi hastalıklarında

Kansızlığı gidermede

Kan şekerini dengelemede

Vücudu toksinlerden arındırmada

Epileptik hastalarda

Soğuk algınlığı ve gribe karşı korunmada

Kolesterol seviyesini dengede tutmada

Bağışıklığı güçlendirmede

Halsizlik ve aşırı yorgunluğu gidermede önemli faydalar sağlar.

Karadut şerbeti, içerdiği yoğun antosiyanin, resveratrol ve elajik asit gibi güçlü antioksidanlar sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Hücre hasarını önleyen, bağışıklığı güçlendiren ve anti-inflamatuar (iltihap karşıtı) özellikler taşıyan bu meyve, evde sadece birkaç malzeme ile kolayca hazırlanabilir.