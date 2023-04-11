Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu’nun adaylığı kesinleşti! İşte partisi ve bölgesi…

Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi de Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu’nu İstanbul 1’inci bölge ikinci sıradan aday gösterdi. 2022’de partisinin Kültür Sanattan Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olan Güloğlu, “Rahmetli hocamız Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Milli Görüş çalışmalarına, haklı gördüğüm davasına ve mücadelesine destek vermek için Refah Partisi gençlik kademelerinde görev almıştım zaten.

Günümüzde muhterem Erbakan Hoca’mızın mahdumu Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın ‘yeniden’ diyerek bayrağı devraldığını ve aynı yoldan yürüdüğünü gördüğüm için de kendilerine kader arkadaşlığı yapmak istedim. İnancımın temelinde; milletimizin derdi, ihtiyaçları ve adil düzen yer almaktadır. Bir sanatçı olarak yalnızca sevenlerimin değil, Milli Görüş’e inananların da sesi olmak üzere bu yola çıktım. Umuyorum hayırlara vesile olur” diyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO