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Aktüel Karadenizli balıkçının yüzünü palamut güldürüyor
Aktüel

Karadenizli balıkçının yüzünü palamut güldürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:39:17 -
Karadenizli balıkçının yüzünü palamut güldürüyor

SİNOP (AA) - Av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle denize açılan balıkçıların yüzü bol miktarda avladıkları palamutla gülüyor.

Türkiye’nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop’ta denize açılan balıkçılar, tekneleri palamut dolu limana dönüyor. Avlanan balıklar kilogramlarına göre tanesi 10 ila 20 arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, palamut avından bu sezon umutlu olduklarını söyledi.

Tezgahların yavaş yavaş şenlendiğine işaret eden Tuncer, "Önümüzdeki süreçte deniz suyunun soğumasıyla avcılığın artacağını umut ediyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz." dedi.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise palamut avcılığın şu an yüzlerini güldürdüğünü belirterek, palamudun yanı sıra istavrit ve mezgit gibi balıkların da ağlara takılmaya başladığını ifade etti.

Gündoğdu, balık fiyatlarının mevcut durumda biraz yüksek olduğunu, birkaç gün içerisinde düşmesini beklediklerini vurguladı.

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