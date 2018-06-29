THY - İmaj
0553 313 94 23

Karadenizli balıkçılar orkinos avından mutlu

Av yasağının başladığı 15 Nisan'dan sonra Akdeniz'e orkinos avcılığına giden Karadenizli balıkçılar, bereketli geçen sezonun ardından evlerine tekrar döndü.

29 Haziran 2018 Cuma 17:08
Karadenizli balıkçılar orkinos avından mutlu

Türkiye karasularında 15 Nisan'da başlayan ve 1 Eylül'de sona erecek av yasağı nedeniyle orkinos avlamak için Akdeniz'de giden Karadenizli balıkçılar, bereketli geçen sezonunun mutluluğunu yaşıyor.

Bir ay süreyle Kıbrıs ve Suriye açıklarında avlanan balıkçılardan Hüseyin Baş, Türkiye'den 22 balıkçı teknesinin Akdeniz'de bu yıl orkinos avcılığı yaptığını ve iyi bir sezon geçirdiklerini dile getirdi:

"Orkinos avına gidecek tekneler, kura ile belirlendi. Kurada çıkan balıkçı tekneleri olarak bir süre orada avcılık yaptık. Çok şükür sezon bereketli geçti. Tüm arkadaşlarımız kendilerine ayrılan kotayı doldurdu. Kötü geçen sezonun ardından açıkçası bize ilaç gibi geldi. Çünkü her teknede 30'a yakın insan çalışıyor. Herkes ekmek parası peşinde. O nedenle orkinos avının verimli geçmesi çok önemliydi."

Baş, balıkçılar olarak kısa bir süre dinlendikten sonra yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını belirterek, "Orkinos avcılığı sonra erdi. Yeni sezon, yeni umutlar demek. Kısa süre dinleneceğiz, ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 17:08
  1. Karadeniz
  2. Türkiye
  3. Suriye
  4. Akdeniz
  5. Kıbrıs
  6. 5 Nisan
  7. 1 Eylül

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye telgrafı
    1. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
    2. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
    3. Teröristler üs bölgesine saldırdı
    4. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
    5. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
    6. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
    7. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
    8. İstanbul lise taban puanları 2018..
    9. Ankara liseleri taban puanları..
    10. Yerli Yörük sahneye çıktı
    11. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
    12. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
    13. Fatih Portakal böyle veda etti
    14. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
    15. Mantı tarifi
    16. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
    17. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
    18. Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!
    19. Yeni kabinede ekonomi bakanı Ali..
    20. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
    Kimler limonlu su içemez?
    Kimler limonlu su içemez?
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak