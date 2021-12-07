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Ekonomi Karadeniz'in yerli somonu Norveç'e rakip oldu
Ekonomi

Karadeniz'in yerli somonu Norveç'e rakip oldu

Özellikle Norveç'te çiftliklerde yetişen ve Dünya'nın dört bir yanına satılan somon balığı, Karadeniz'de de geçtiğimiz yıllarda yetiştirilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 23:40:00 - 2021-12-07 23:43:00
Karadeniz'in yerli somonu Norveç'e rakip oldu

Lezzetiyle dikkat çeken somon balığının fiyatı da ithaline göre çok daha ucuz.

Son yıllarda Karadeniz'de de yetiştirilmeye başlanan somon balığı tezgahlarda yerini almaya devam ediyor. İthal somon balığından daha lezzetli olan yerli somon balığı Düzce'de 70 liraya alıcı bulurken, restoranlarda ise porsiyonu 100 liradan satılıyor.

Yerli somon balığının, ithal somonlara göre daha lezzetli olduğunu kaydeden balıkçı Tuncay Kılıç, "Bizim üretim alanlarımızın daha iyi olduğuna inanıyorum. Sadece ithal somon balığının fiyatı bizim balığımıza göre daha pahalı. Ama ben iddia ediyorum ki, yerli somon balığı daha iyi. Genelde anneler çocukları için somon balığını tercih ediyor. Somon balığı fırında ve ızgarada her türlü yapılabilen bir balık, lezzetli de bir balık. Yerli somon balığı şu anda tezgahta 70 liraya satılıyor. İthal olarak gelen somon balığının kilosu ise 150 liradan satılıyor" şeklinde konuştu.

"Somon balığının porsiyonuna 100 lira yazıyorlar"

Restoranlarda 1 somon balığından 4 porsiyon çıkarıldığını dile getiren Kılıç, "Somon balığının porsiyonuna 100 lira yazdıklarını biliyorum. Biz tezgahta sattığımız balığı hazırlıyoruz, kesiyoruz ve temizliyoruz. Genelde çocuklar ve bebekler için kılçığını komple içerisinden alıyoruz. Anneler aldıkları somonu rahatlıkla fırında ya da ızgarada her türlü pişirebilir. Somon her şekilde yapılabilen bir balık" ifadelerini kullandı.

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