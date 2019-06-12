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Karadeniz'in vazgeçilmeyen ekmeğini bir de böyle deneyin | Gürcü usulü mısır ekmeği tarifi

Karadeniz yöresinde yapılan ve bütün ülkede adı dilden dile gezen mısır ekmeğini, bir de komşumuz Gürcistan'ın yorumuyla deneyin.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:32
Karadeniz'in vazgeçilmeyen ekmeğini bir de böyle deneyin | Gürcü usulü mısır ekmeği tarifi

Mısır ekmeği, oldukça besleyici ve lezzetli bir yiyecek. Yöresel olarak farklılık gösterse de mısırın özünden gelen lezzeti aşikar. 

Gürcistandan gelen göçmenlerimiz, yörelerindeki Karadeniz halkıyla bir olmuş ve yeni yeni tarifler meydana getirmişler. Ülkemizde yapılan mısır ekmeği, Gürcistanda da oldukça meşhur. 

Malzemeler

  • 1 kilo mısır unu
  • 2 - 3 su bardağı kaynar su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

has mısır ekmeği-mısır ekmeği tarifi ve yapılışı

Yapılışı

Öncelikle suyu kaynatın ve yanınızda hazır bulundurun. 

Derin bir kap içerisine mısır ununu koyup, suyu yavaş yavaş ilave edin.

Tahta bir kaşık yardımıyla kavurur gibi mısır ununu karıştırın.

Suyun hepsini ilave etmeyin. Unlar farklılık gösterebilir. Birbirini tutan bir hamur elde ettiğinizde suyu dökmeyi bırakın. Yetmediyse ilave edin.

Isı biraz düştüğünde elinizi soğuk suya batırarak hamuru yoğurun.

Kıvamı normal ekmek hamuru gibi olmayacaktır. Yumuşak ama çok sulu bir hamur elde etmeniz gerekir.

Fırın tepsisine mısır ununu dökerek, önce elinizde sonra da tepsi içinde hamuru bastırarak tepsiye yerleştirin.

Isıtılmış 200 derecelik fırında üzerine sıvıyağ ve suyu sürerek pişirin.

 

Şimdiden afiyet olsun..

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:32
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