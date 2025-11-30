Karadeniz’in sanayi üssü yükseliyor!

Samsun’da, son yıllarda yatırım iştahı hızla artan Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi, doluluk oranının yüzde 97’ye ulaşmasıyla bölgenin en hızlı büyüyen üretim üslerinden biri haline geldi.

35’i tahsis edildi

Samsun’a 37 kilometre, Çarşamba Havalimanı’na 20 kilometre mesafede bulunan Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) doluluk oranı yüzde 97’ye ulaştı. 831 bin metrekarelik alan üzerine kurulu OSB’de yer alan 36 sanayi parselinin 35’inin tahsis edildiği bildirildi.

Samsun Valiliğinden edinilen bilgiye göre, tahsisli parsellerin 12’si iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alarak faaliyete geçti. OSB’de 20 parselde inşaat çalışmalarının sürdüğü, 3 parselin ise proje aşamasında olduğu belirtildi.

25 ülkeye ihracat

Faaliyette bulunan işletmelerde toplam 580 kişinin istihdam edildiği öğrenilirken, üretim yapılan firmalar üzerinden 25 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ifade edildi.

OSB’nin altyapısının güçlendirilmesi için yürütülen trafo merkezi çalışmasının devam ettiği ve merkezin 2026 yılında devreye girmesinin planlandığı bildirildi.

Bölgede sosyal ve eğitim altyapısı da geliştiriliyor. OSB Camii Yaşatma ve Yaptırma Derneği tarafından yapımı sürdürülen bin kişilik caminin kaba inşaatının tamamlandığı, ayrıca eğitim alanı olarak ayrılan 10 dönümlük parselde 24 derslikli meslek lisesi yapımının devam ettiği kaydedildi. Okulun 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hizmet vermesi hedefleniyor.