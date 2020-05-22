  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ticaret Bakanı Pekcan Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ile görüştü

İrfan Can Kahveci'ye İspanya'nın dev kulübünden kanca

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni stoperi İtalya'dan

Bakan Pakdemirli, 60 bin dekar alanı suya kavuşturacak projenin açılışını yaptı

TOKİ’den 81 ilde 154 millet bahçesi
için kalan
Teknoloji

Karadeniz’in ilk ve tek “Sosyal İnovasyon Merkezi” SAMÜ’de kuruldu

Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM), Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi statüsünde kuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:47:50 -
Karadeniz’in ilk ve tek “Sosyal İnovasyon Merkezi” SAMÜ’de kuruldu

Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek Sosyal İnovasyon Merkezi (SİM), Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi statüsünde kuruldu.


Teknolojik ve ekonomik değişimlere bağlı olarak şekillenen toplumsal sorunlara etkili, verimli, sürdürülebilir çözümler üretmek ve yenilikçi iş modelleri geliştirmek amacıyla kurulan Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Araştırma ve Uygulama Merkezinin (SAMÜSİM), yönetmeliği 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. SAMÜSİM, bölgedeki ve dünyadaki diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör işletmeleri ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde çok disiplinli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmayı ve sosyal inovasyon eksenli fikir ve projeler geliştirmeyi hedefliyor.


SAMÜ’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:


“Amacı doğrultusunda, ulusal ve uluslararası aktörlerle iş birliği içinde sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik ve sosyal fayda odaklı akademik ve teknik araştırmalar, uygulamalar, etkinlikler yapmak, kamu kurumları, gerçek ve tüzel kişiler ile sosyal fayda odaklı projeler geliştirmek ve uygulamak, merkezi ve yerel yönetim kuruluşları, STK’lar, özel işletmeler ile gerçek kişilerin sosyal fayda odaklı projelerde ve işlerde yer alabilmeleri hususunda örgütlenme ve faaliyet destek süreçleri oluşturmak, sosyal sorunlar ve sosyal fayda odaklı çalışmalar ve öngörüler ile ilgili basılı ve elektronik ortamda bülten, dergi, kitap, broşür vb. yayınlar hazırlamak, sosyal girişimciliğin bölgede geliştirilmesi için, sosyal girişimci adayları ve sosyal girişimcilere yönelik danışmanlık ve eğitim programları düzenlemek, sosyal girişimciler için sosyal fayda odaklı çalışmalara ev sahipliği yapmak üzere üniversite bünyesinde ortak çalışma alanı oluşturmak ve bölgede diğer paydaşlarla birlikte sosyal inovasyon alanında insan kaynağı yetiştirilmesi için eğitimler düzenlemek öncelikli olarak planlanan faaliyetleri arasındadır. İlerleyen günlerde faaliyetlerine fiilen başlayacak olan Samsun Üniversitesi Sosyal İnovasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin etkinlik ve projeleri hakkında Samsun Üniversitesi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından bilgi edinilebilir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı