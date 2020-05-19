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Ekonomi

Karadeniz’in ilk ve tek güneş enerji sistemi için kurulum başladı

Büyüklük ve enerji bakımından Karadeniz’de ilk olma özelliğini taşıyan güneş enerji santrali Giresun’un Alucra ilçesinde kurulmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:32:47 -
Karadeniz’in ilk ve tek güneş enerji sistemi için kurulum başladı

Büyüklük ve enerji bakımından Karadeniz’de ilk olma özelliğini taşıyan güneş enerji santrali Giresun’un Alucra ilçesinde kurulmaya başladı.


Alucralı iş adamı Mahmut Gündüz tarafından hayata geçirilecek santralin 2 megawatt kapasitede olacağı ve yıllık 3 milyon kw/h’in üzerinde bir üretim gerçekleştirileceği kaydedildi.


Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştıkları projenin nihayet yapım aşamasına geçildiğini ifade eden iş adamı Mehmet Gündüz, “Proje Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk tesis olması bizi de çok heyecanlandırıyor. 2017 yılından beridir büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu santralin hayata geçmesiyle ülkemize yıllık 500 bin dolardan fazla döviz kazancı sağlanacaktır. 2 megawatt kapasitede olacak santralde yıllık 3 milyon kw/h’in üzerinde bir üretim gerçekleştirmiş olacağız. Bu sayede ülkemizin en önemli giderlerinden biri olan enerji ithalatını kendi çapımızda azaltılmasına katkı sağlayacağız” diye konuştu.


Projelerinin Giresun için çok önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Mahmut Gündüz, “Yaklaşık 2.5 milyon dolarlık bir yatırımı ilçemize gerçekleştiriyoruz. 3 yıllık emeğimizin nihayet sonuna yaklaşmaktayız. Güneşten elektrik üretimi ülkemiz için çok yeni bir konu olmasına rağmen Alucra’da bunu başarmamız gurur verici. Bizim başarımız Alucra’nın, Giresun’un, Türkiye’nin başarısıdır. Temmuz ayı gibi enerji üretmeye başlamayı hedefliyoruz ve yıl sonuna kadar güneş santralinin tam kapasite hizmetle devam edecektir. Aynı zamanda bu santral ilçede hem istihdam, hem de ekonomik gelir sağlayacaktır” dedi.

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