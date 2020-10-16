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Ekonomi Karadeniz'in ihracat lideri Trabzon
Ekonomi

Karadeniz'in ihracat lideri Trabzon

Bölgedeki 18 ilden yılın ocak-eylül döneminde yapılan 3,2 milyar dolarlık ihracatın dörtte birine tekabül eden 789,2 milyon dolarlık kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:13:30 -
Karadeniz'in ihracat lideri Trabzon

TRABZON (AA) - Trabzon, yılın 9 aylık döneminde 789 milyon 232 bin 769 dolarlık ihracatla Karadeniz Bölgesi'nin 3 milyar 224 milyon 55 bin 513 dolarlık toplam ihracatının dörtte birini üstlendi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'den yılın ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen ihracatın, 3 milyar 224 milyon 55 bin 513 dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7 arttığı belirtildi.

Karadeniz Bölgesi'nde 18 ilin yer aldığı kaydedilen açıklamada, bölgeden en fazla ihracat gerçekleştirilen ilin de 789 milyon 232 bin 769 dolarlık pay ile Trabzon olduğu vurgulandı.

Trabzon'un bölge ihracatının yüzde 24'ü olan yaklaşık dörtte birini tek başına üstlendiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzon'u ikinci sırada Samsun ve üçüncü sırada ise Zonguldak takip etti. TR90 Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerini kapsayan Doğu Karadeniz alt bölgesinden ise gerçekleştirilen ihracatın yüzde 59'u tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirildi."

- "Karadeniz Bölgesi ihracatı artış trendini sürdürdü"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, "Karadeniz Bölgesi ihracatı 2020 yılında pandeminin olumsuz etkisine rağmen artış trendini sürdürdü. Yılı ihracat artışı ile kapatacağımızdan ümitliyiz." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, bölgeden en fazla ihracatın Avrupa ülkelerine yapıldığını belirterek, ikinci sırada da Rusya Federasyonu'nun yer aldığını bildirdi.

Karadeniz Bölgesi ihracatını önceki yıllarda olduğu gibi Trabzon'un sırtladığını ifade eden Kalyoncu, "Bölge ihracatında olduğu gibi, yılın 9 ayında Trabzon ihracatında da yüzde 5 oranında artış yaşandı. Sektör olarak da bölge ihracatında birinci sırada fındık ve mamulleri, ikinci sırada demir çelik, üçüncü sırada da madencilik ürünleri yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.

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