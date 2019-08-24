Karadeniz’in en kapsamlı yoğun bakım ünitelerinden biri Fatsa’da

Karadeniz Bölgesi’nin en kapsamlı yoğun bakım ünitelerinden biri Fatsa Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyete başladı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar beraberinde AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel ile birlikte Fatsa Devlet Hastanesi bünyesinde yeni faaliyete giren Karadeniz Bölgesi’nde yüksek kapasiteli ve sadece birkaç adet olan 8+1 yataklı 3. basamak genel yoğun bakım ünitesini ziyaret ettiler.

Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Alper Delier’i ziyaret eden Kibar daha sonra 8+1 yataklı üçüncü basamak genel yoğun bakım ünitesini ziyaret ederek burada Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Alper Delier’den yeni hizmete giren ünite hakkında bilgiler aldılar.

Yoğun bakım ünitelerimizde hasta kapasitesi 16’dan 33’e çıktı

Başhekim Dr. Alper Delier yoğun bakım üniteleri ile ilgili yaptığı açıklamada, bir yılda 8 tane 2.basamak, 9 tane de ileri düzey 3.basamak yoğun bakım ünitesi hastaneye kazandırdıklarını belirterek, “Toplamda yoğun bakım ünitelerimiz 16’dan 33’e çıktı. Yoğun bakım ünitelerimizin artmasıyla acil durumlarda hastalarımızın il merkezi ve başka illere sevki anlamında ciddi düzeyde azalmalar oldu. Günlük 4 kişi olan başka illere hasta sevki sayısı yeni ünitelerin faaliyete geçmesiyle birlikte 1’e düştü. Bununla birlikte personel sayımız artmamakla birlikte iş gücü iki kat daha arttı. Solumum cihazı sayısının ise 6’dan 10’a çıkarıldı” dedi.

Teknolojik yenilikler hem bizleri hem de vatandaşlarımızı memnun ediyor

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise burada yaptığı açıklamada 370 yataklı Devlet Hastanesinin fiziki yapı itibari ile Türkiye’de önemli hastanelerden biri olduğunu belirterek, “Devlet Hastanemizde her geçen gün yaşanan teknolojik yenilikler hem bizleri hem de vatandaşlarımızı memnun ediyor. Hastanemizde yoğun bakım ünitesi sayısında eksiklik vardı ve bu yüzden hastalarımız farklı illere gönderilmek durumunda kalıyordu. Son bir yıl içerisinde hastanemizdeki yoğun bakım ünitesi sayısındaki artış artık hastalarımızı mağdur etmeyecek. Bu anlamda iş yükü artan hastane personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Hastanemizde gerek bizim gerekse de hükümetimizin girişimleri ile bölge halkımıza yenilikçi bir anlayışa hizmet vermeye devam etmesi sağlanacaktır” diye konuştu.