Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli'de ulaşım durdu

Karabük'teki Kemikli rampalarında aniden bastıran yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşım durdu. Ekipler yolun yeniden trafiğe açılması için adeta seferber oldu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampaları mevkisinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sonucu yol çok sayıda tır ve ufak araçlar yolda kaldı.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D100 karayolu kemikli rampaları, yoğun kar yağışı ve tonajlı araçların kayması sonucu İstanbul istikametine kapandı. Yolu açma çalışmalar sürüyor. Yakın köylerde ikamet eden bazı vatandaşlar ise zincire ihtiyacı olan sürücülere zincir satışı gerçekleştirdi.